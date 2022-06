Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall verursacht und abgehauen

Bellheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schaden von etwa 1000 Euro kam es am Freitagnachmittag zwischen 15:15 Uhr und 16:15 Uhr. Während dieser Zeit parkte eine Verkehrsteilnehmerin in Höhe der Hauptstraße 150 in Bellheim ihr Fahrzeug in einer Parkbucht. Dieses wies später erhebliche Beschädigungen und schwarze Lackanhaftungen im linken Heckbereich auf. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Germersheim unter der Rufnummer: 07274 9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de, entgegen.

