Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahndungserfolg bei PKW Diebstählen

Schwegenheim (ots)

Bereits gestern wurde berichtet, dass in Schwegenheim ein hochwertiger PKW entwendet wurde. Am Vormittag des 09.06.2022 wurde ein weiterer Diebstahl eines BMW M4 in Schwegenheim beanzeigt. Durch umfassende Ermittlungen und Fahndungen konnten beide entwendeten PKW im Bereich Brandenburg, in Zusammenarbeit mit der dortigen Polizei, lokalisiert und sichergestellt werden. Zudem erfolgte eine Täterfestnahme.

