Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Einbruchsdiebstahl in Bäckerei

Gommersheim (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (08.06.2022, 18 Uhr bis 09.06.2022, 3 Uhr) in eine Bäckerei in der Kirchstraße eingebrochen. Über ein Seitenfenster stiegen die Unbekannten in die Räumlichkeiten der Bäckerei ein und durchsuchten dort das Büro. Das genaue Diebesgut steht derzeit nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

