POL-PDLD: Hainfeld - Motorrad-Stunt

Rheinzabern (ots) - Der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, dem 09.06.2022, um 12.50 Uhr, auf der Landstraße 549 bei Rheinzabern schwerstverletzte 86-jähriger Rentner verstarb noch am Abend an den Folgen seiner Verletzungen. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauen an. Rückfragen bitte an: Franz Heintz Polizeiinspektion Wörth Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 Wörth am Rhein Telefon 07271 9221-0 ...

