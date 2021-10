Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge: Fett entzündete sich

Berge (ots)

Gegen 10:45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei am Montag in die Hauptstraße nach Berge alarmiert. In einem Topf war Fett so heiß geworden, dass es zu brennen begann. Die Feuerwehren als Berge und Grafeld schalteten das Haus stromlos und löschten den Fettbrand. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt, durch großflächige Rußablagerungen entstand allerdings ein nicht unerheblicher Sachschaden. Nach Schätzungen der Polizei beziffern sich die Schäden auf mindestens 15.000 Euro.

