Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Feuerwehreinsatz im Kindergarten

Freiburg (ots)

Am Montag, 14.03.2022, gegen 10.10 Uhr, wurde der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung in einem Kindergarten im Lettenweg in Herten mitgeteilt. Alle Kinder und Mitarbeiterinnen des Kindergartens wurden umgehend aus dem Gebäude evakuiert. Die Feuerwehr konnte die Ursache der Rauchentwicklung schnell ermitteln. In einer Wand kam es wohl zu einem Schmorbrand eines Kabels. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt.

