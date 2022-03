Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Feuerwehreinsatz - Essen auf Herd vergessen

Freiburg (ots)

Ein auf einer eingeschalteten Herdplatte befindlicher Topf mit Essen sorgte in Stockmatt am Montag, 14.03.2022, gegen 14.45 Uhr, für einen größeren Feuerwehreinsatz. Die Bewohnerin vergaß wohl beim Verlassen des Einfamilienhauses die Herdplatte abzuschalten. Dadurch verbrannte das in dem Topf befindliche Essen, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es wurde niemand verletzt. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell