Polizei Mettmann

POL-ME: Nur ein Verstoß bei Kontrolle in Erkrather Sauna-Club - Erkrath - 2108074

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht von Freitag (13. August 2021) auf Samstag (14. August 2021) führte der Kreis Mettmann gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Erkrath eine Kontrolle in einem sogenannten Sauna-Club (Rotlicht-Etablissement) in Erkrath durch. Die Kreispolizeibehörde Mettmann leistete im Rahmen des Einsatzes Amtshilfe für das Ordnungs- und Ausländeramt des Kreises. Zudem waren mehrere Kräfte der Steuerfahndung an dem Kontrolleinsatz beteiligt.

Zwischen 22.30 Uhr und 1.30 Uhr wurden in dem Sauna-Club an der Heinrich-Hertz-Straße 34 Prostituierte polizeilich, ordnungs- und ausländerrechtlich sowie steuerrechtlich überprüft. In den Reihen der Gäste ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine gezielte Personenkontrolle.

Eine aus Südosteuropa stammende Prostituierte wies sich mit einem gefälschten EU-Ausweis aus. Ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung wurde eingeleitet und der gefälschte Ausweis sichergestellt. Ebenso sind ausländerrechtliche Schritte eingeleitet worden. Die Ergebnisse der Steuerfahndung werden derzeit noch ausgewertet. Insgesamt verlief der Kontrolleinsatz ohne Zwischenfälle.

In Zukunft werden die zuständigen Behörden gemeinsam mit der Polizei weitere Kontrollen im Rotlicht-Milieu durchführen, um mögliche Straftaten und Verstöße gegen Auflagen sowie gegen das Prostituiertenschutzgesetz aufklären zu können.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell