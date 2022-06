Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen - Wohnungseinbruch innerhalb von 20 Minuten

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

In der Nacht vom 01.06.2022 auf den 02.06.2022 kam es zu einem Einbruch in dem "Schindackersweg" in Nettetal-Kaldenkirchen. Ein dort wohnhafter 56-jähriger Mann holte seine Tochter ab. Nach nur 20 Minuten kehrten sie dann zurück zum Wohnhaus und sahen, dass die Haustüre offen stand. Auf den ersten Blick stellte der 56-Jährige keine entwendeten Sachen fest. Erst im Laufe des gestrigen Tages fiel der 18-jährigen Tochter auf, dass ihr Rucksack aus dem Hausflur verschwunden war. Daraufhin rief die Familie die Polizei. Aktuell ermittelt die Kripo und bittet um Hinweise. Falls Sie in besagter Nacht gegen Mitternacht etwas Auffälliges festgestellt habe, melden Sie sich bitte unter der: 02162/377-0. /AM (478)

