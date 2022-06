POL-VIE: Der europäische Tag des Fahrrades - Helm, Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit: Achten Sie auf sich und andere Verkehrsteilnehmer

Grefrath (ots) - In der Nacht brachen Unbekannte in eine an der B 509 gelegene Villa auf der Bahnstraße in Grefrath ein. Vermutlich zwei Einbrecher öffneten gegen 02.30 Uhr gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten das Gebäude. Noch steht nicht fest, ob die Einbrecher etwas stahlen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (474) Rückfragen bitte an: ...

