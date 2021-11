Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Autofahrer missachtet Vorfahrt

Bei einem Unfall in Heidenheim erlitt eine Frau am Donnerstag leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Opel in der Hechtstraße. An der Einmündung zur Nördlinger Straße missachtete er die Vorfahrt einer 20-Jährigen. Sein Auto pralle gegen den Renault der Frau, welche dadurch leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 6.000 Euro. Abschlepper luden sie auf. Auf den Mann kommt jetzt eine Anzeige zu.

Die Polizei rät:

Missachten der Vorfahrt bleibt eine der häufigsten Unfallursachen. Im Jahr 2020 ereigneten sich 2.505 Unfälle im Landkreis Heidenheim. Das Missachten der Vorfahrt ist dabei die deutlich häufigste Ursache bei Verkehrsunfällen mit Verletzungen (73 Unfälle). Wer an eine Kreuzung heranfährt, soll größtmögliche Aufmerksamkeit und Vorsicht an den Tag legen, empfiehlt die Polizei.

