Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen - schwerer Raub: 79-Jährige wird von Tätern in ihrer Wohnung überwältigt

Viersen (ots)

Im Laufe des gestrigen Mittags erhielt die Polizei Viersen einen Notruf wegen eines Raubüberfalls in Viersen auf dem "Wehrbruchweg". Eine 79-jährige Dame wurde in ihrer Wohnung von vermutlich zwei männlichen Personen überfallen, gefesselt und körperlich schwer verletzt. Nach aktuellem Stand wurde Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei Viersen steht mit ihren Ermittlungen noch am Anfang. Wenn sie im Laufe des gestrigen Mittags (circa zwischen 09:00.14:00 Uhr) an entsprechender Stelle in Viersen-Helenabrunn verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter der: 02162/377-0. /AM (477)

