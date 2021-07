Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kartoffeln entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Edemissen (Kr.) 06.07.2021, 10:45 Uhr

Am Dienstagvormittag, den 06.07.2021, wurde eine Frau mittleren Alters von der Betreiberin einer "Hofverkaufsstelle" in Edemissen dabei beobachtet, wie sie zwei Säcke Kartoffeln aus den Auslagen nahm und anschließend einen Geldbetrag in die dort vorhandene Kasse legte. Als die Betreiberin gleich nachdem die Dame sich entfernt hatte, zur Kasse ging, um den entrichteten Betrag nachzuzählen, stellte sie fest, dass die Frau nur Kleingeld in Höhe von 1,40 Euro anstatt 16,-Euro in die Kasse gelegt hatte. In der Vergangenheit wurde dieselbe Frau schon einmal an gleicher Stelle dabei beobachtet, wie sie Kartoffeln abholte und anschließend nicht bezahlte. Dieses Mal konnte die Betreiberin aber das Kennzeichen am Pkw der Frau ablesen und meldete den Vorfall der Polizei. Diese suchte daraufhin zusammen mit dem Ehemann der Meldenden die Wohnanschrift der aus Einbeck stammenden Frau auf und konfrontierte diese mit dem Sachverhalt. Die Dame bestritt in Gegenwart der Polizei die Tat. Die Polizei Einbeck leitete im Anschluss ein Ermittlungsverfahren, wegen Diebstahl, gegen die Frau ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell