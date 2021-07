Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 05.07.2021, 19:00 Uhr - 06-07.2021, 07:30 Uhr

Am Montagabend, den 05.07.2021, stellte ein 30jähriger Einbecker sein Fahrrad am Bahnhof in Einbeck ab, um mit dem Zug zur Arbeit zu fahren. Als er am nächsten Morgen zum Bahnhof zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Fahrrad durch einen bislang unbekannten Täter entwendet worden war. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Herren-Trekkingrad mit einem Zeitwert von ca. 300,- Euro. Die Polizei in Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen am Bahnhof gemacht haben, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell