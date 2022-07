POL-DN: Kradfahrer bei Ausweichmanöver gestürzt

Linnich (ots) - Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen Unbekannte in die Kindertagesstätte in Linnich-Ederen ein. Am Freitagmorgen , gegen 06:30 Uhr entdeckten Mitarbeiter der Einrichtung in der Brunnenstraße, dass Einbrecher eine Außentür aufgehebelt hatten und so in das Innere des Gebäudes gelangten. Hier wurde eine Bürotür aufgebrochen und eine Geldkassette mit Bargeld in noch nicht bekannter Höhe entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise ...

mehr