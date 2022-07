POL-DN: Beinahe von eigenem Traktor überrollt

Düren (ots) - In nur eineinhalb Stunden drangen bislang Unbekannte an Samstag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Düren ein und entwendeten unter anderem Schmuck im Werte von geschätzten 10.000 Euro. Am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr verließen die Bewohner ihre Wohnung in der ersten Etage in der Friedenstraße. Als sie gegen 23.30 Uhr in ihre Wohnung zurückkehrten, stellten sie fest, dass sich Einbrecher vermutlich über den Balkon Zutritt verschafft hatten. Aus ...

mehr