POL-DN: Einbruch in Wohnung

Düren (ots)

In nur eineinhalb Stunden drangen bislang Unbekannte an Samstag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Düren ein und entwendeten unter anderem Schmuck im Werte von geschätzten 10.000 Euro.

Am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr verließen die Bewohner ihre Wohnung in der ersten Etage in der Friedenstraße. Als sie gegen 23.30 Uhr in ihre Wohnung zurückkehrten, stellten sie fest, dass sich Einbrecher vermutlich über den Balkon Zutritt verschafft hatten. Aus der Wohnung entwendeten der oder die Täter unter anderem Schmuck im Werte von geschätzten 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In dem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass das Fotografieren und Katalogisieren von Schmuck- und Erbstücken bei einer eventuellen Auffindung die Zuordnung erleichtern kann.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

