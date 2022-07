POL-DN: Erfolgreiche Verkehrskontrollen führen zu zwei Festnahmen

Düren (ots) - Bislang unbekannte Diebe entwenden einen abgemeldeten Pkw Mercedes vom Gelände einer Autoverwertung. In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Gelände eines Schrottplatzes in der Straße "Am Langen Graben" in Düren. Die Verbrecher öffneten das Tor des Geländes, indem sie das Vorhängeschloss aufbrachen. Die Diebe entkamen mit einem auf dem Schrottplatz abgestellten und stillgelegten Mercedes CLK. Die Polizei bittet ...

