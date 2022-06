Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fundunterschlagung eines Mobiltelefons in Linienbus

Linz am Rhein (ots)

Am 22.06.2022 verlor ein 14-jähriger Geschädigter sein Mobiltelefon der Marke Xiaomi im Linienbus 135 Richtung Neustadt Wied. Der Geschädigte stieg an der Haltestelle Neutor um 12:28 Uhr in den Bus ein und in Kasbach wieder aus. Das Mobiltelefon wurde bisher nicht bei dem Busunternehmen oder dem Fundbüro abgegeben, so dass ein Ermittlungsverfahren wegen Fundunterschlagung eröffnet wurde. Sachdienliche Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell