Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.06.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Trotz Gegenverkehr abgebogen

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Kupferzell. Ein 43-Jähriger war gegen 17.45 Uhr mit seinem VW auf der L 1036 von Braunsbach kommend in Richtung Rüblingen unterwegs. Auf dieser Strecke wollte der Mann nach links in einen Seitenweg abbiegen, wobei er offenbar einen entgegenkommenden 27-Jährigen mit seinem Motorrad übersah. Durch die Kollision wurde der Mann von seinem Zweirad geschleudert und schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro.

Künzelsau: Beim Ausparken zusammengeprallt

Zwei leicht Verletzte und Sachschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochvormittag in Künzelsau. Gegen 11 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Ford die Kreisstraße 2374 von der Bundesstraße19, Einmündung Gaisbach Süd, kommend in Richtung Ortsmitte Gaisbach. Auf Höhe eines Gebrauchtwagenhandels setzte der Fahrer eines Sprinters von einer Hofeinfahrt aus zurück und fuhr auf die Straße. Dabei übersah er offenbar den, mit seinem Ford heranfahrenden, Mann. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wobei beide Männer leicht verletzt wurden.

Pfedelbach: Brand von Heuballen

Mehrere Heuballen fingen am Donnerstagabend in Pfedelbach Feuer, während diese auf einem Anhänger waren. Die Feuerwehr war mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort und löschte die Ballen, die bereits vom Landwirt von dem Anhänger geworfen worden waren. Die Brandursache ist bislang unklar. Möglicherweise könnte Funkenflug durch den Auspuff der Zugmaschine die Heuballen entzündet haben. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der geschätzte Sachschaden liegt bei zirka 5.000 Euro.

Bretzfeld: Gegen Bordstein gestoßen und von Fahrbahn abgekommen

Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall bei Bretzfeld am Donnerstagnachmittag verletzt. Der 73 Jahre alte Lenker war kurz vor 14 Uhr mit seinem Motorrad mit Beiwagen auf der L 1035 zwischen Scheppach und Wieslensdorf unterwegs. Auf dieser Strecke kam das Gefährt in einer starken Rechtskurve zu weit nach rechts, und stieß mit dem Beiwagen an den Bordstein. Das Motorradgespann wurde daraufhin abgewiesen, geriet auf die Gegenfahrbahn, in die Böschung und blieb auf einem Feldweg stehen. Der 73-Jährige wurde von seinem Motorrad geschleudert und schwer verletzt. Die 71-jährige Mitfahrerin im Beiwagen wurde leicht verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell