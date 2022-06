Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.06.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Metallgeländer beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag im Hausemer Weg in Buchen ein Metallgeländer. Vermutlich beim Rangieren blieb der Schadensverursacher zwischen 13 Uhr und 20.30 Uhr an dem Metallgeländer an einer Hofeinfahrt hängen, wodurch diese verbogen wurde. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von schätzungsweise 1.500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, in Verbindung zu setzen.

Hardheim: Diebstahl aus PKW

Mehrere Gegenstände entwendete ein Unbekannter zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 9 Uhr, aus einem in Hardheim geparkten Auto. Der Kia ceed war in der Kurt-Georg-Kiesinger-Straße geparkt, als der Täter mehrere E-Zigaretten sowie eine Geldbörse daraus stahl. Zeugen, denen im Tatzeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Hardheim unter der Telefonnummer 06283 50540 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell