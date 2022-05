POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Barth (Vorpommern-Rügen) (ots) - Am 03.05.2022 kam es gegen 01:25 Uhr an der L21 bei Barth, in der Nähe des Radweges zwischen Barth-Tannenheim und Pruchten, zum Brand eines Waldstückes. Unbekannte Täter setzten ca. 20 m entfernt vom Radweg einige auf dem Boden liegende Bäume in Brand. Ein Zeuge bemerkte dies und informierte umgehend die Polizei. Die daraufhin alarmierte Barther Feuerwehr widmete sich anschließend der Brandbekämpfung und verhinderte so eine weitere ...

