Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zugbegleiter bedroht

Rottweil (ots)

Am vergangenen Samstag (12.02) soll im Bahnhof Rottweil ein Zugbegleiter der DB AG bedroht worden sein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll er gegen 10:30 Uhr zwei unbekannte männliche Personen angesprochen haben, die im Begriff waren am Bahnsteig Sachbeschädigungen zu begehen. Daraufhin sollen die beiden bislang unbekannten Personen aggressiv reagiert und den Zugbegleiter bedroht und beleidigt haben. Als eine Streife des Polizeireviers Rottweil am Bahnhof eintraf, konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell