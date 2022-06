Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.06.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

A6 / Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf der Autobahn 6 in Richtung Nürnberg kollidierten am Mittwochmorgen ein Sprinter und ein Sattelzug. Der unbekannte Lenker des grauen Sprinters befuhr gegen 7 Uhr den mittleren Fahrtstreifen vor der Anschlussstelle Untereisesheim. Neben ihm auf der rechten Spur stand der blaue Sattelzug im Stau. Vermutlich aufgrund zu geringem Abstand, prallte der Sprinter gegen den Außenspiegel des Sattelzuges, riss diesen ab und fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den grauen Sprinter mit Planenaufbau oder dessen unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Weinsberg, Telefon 07134 5130, zu melden.

Hirrweiler: Geschwindigkeitskontrollen - Spitzenreiter mehr als doppelt so schnell als erlaubt

Über 90 km/h zu schnell war ein Motorradfahrer am Dienstagabend auf der Bundesstraße 39 zwischen Hirrweiler und dem Klöstersträßle. Bei Geschwindigkeitskontrollen der Verkehrspolizei Weinsberg waren neun Fahrer schneller als erlaubt unterwegs und müssen nun mit Anzeigen rechnen. Zwei Fahrer erwartet ein Fahrverbot und eine erhebliche Geldstrafe. Trauriger Spitzenreiter war der Fahrer einer Yamaha R 1, der die Bundesstraße 39 wohl als Rennstrecke ansah. Der Biker beschleunigte sein Motorrad bei erlaubten 70 km/h auf 160 km/h. Die Folge davon werden ein dreimonatiges Fahrverbot und mindestens 1.200 Euro Geldbuße sein.

Heilbronn: Sechs Autos zerkratzt

Eine unbekannte Person zerkratzte am Dienstagvormittag insgesamt sechs Autos in Heilbronn. Zwischen 7.15 Uhr und 12.15 Uhr beschädigte der oder die Unbekannte die in der Charlottenstraße geparkten Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand und verursachte einen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die die Tat beobachten konnten, oder etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Shisha-Tabak aus Automat gestohlen - Zeugen gesucht

In den frühen Morgenstunden des Dienstags entwendeten unbekannte Shisha-Tabak aus einem Automaten in Heilbronn. Zwischen 1 Uhr und 7.30 Uhr stahlen die Täter aus einem Selbstedienungsautomaten in der Moltkestraße Tabak und E-Shishas im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die die Tat beobachten konnten, oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Auf einem Schaden von rund 1.500 Euro bleibt die Besitzerin eines Opel sitzen, wenn sich der Verursacher eines Verkehrsunfalls in Heilbronn-Sontheim nicht findet. Der oder die Unbekannte beschädigte zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag den auf dem öffentlichen Parkplatz einer Apotheke in der Eberlinstraße abgestellten Pkw und flüchtete. Zeugenhinweise gehen an den Polizeiposten Heilbronn-Sontheim unter der Telefonnummer 07131 253093.

Heilbronn: 4.000 Euro Sachschaden bei Brand

Auf 4.000 Euro beläuft sich der Schaden eines Brands in der Bismarckstraße in Heilbronn am Dienstagabend. Gegen 21.15 Uhr konnten Zeugen drei Jugendliche dabei beobachten, wie sie eine "Lunte" in eine Flasche steckten und diese anzündeten. Die Teenager rannten davon und kurze Zeit später platze die Falsche und der brennende Inhalt entzündete eine Hecke und einen Baum. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Objekte verhindern. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790, zu melden.

Bad Wimpfen/Oedheim: Unbekannte brechen Kassen auf - Polizei sucht Zeugen

Die Kassen von zwei Blumenfeldern in Bad Wimpfen und Oedheim haben Unbekannte zerstört und das Geld entwendet. Zwischen Samstag und Mittwoch brachen die Täter die Kassen in der Rappenauer Straße in Bad Wimpfen und an der Landesstraße 1088 gegenüber der Einmündung nach Oedheim-Degmarn auf. Dabei wurde ein Schaden von mehreren tausend Euro verursacht. Zeugen, die eine der Taten beobachten konnten, oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Bad Friedrichshall, Telefonnummer 07136 98030 oder beim Polizeiposten Bad Wimpfen, Telefonnummer 07063 93340, zu melden.

Erlenbach: Kupferrohre gestohlen - Zeugen gesucht

An zwei Weinberghütten in Erlenbach-Kayberg entwendeten Unbekannte etwa 6 Meter Kupferrohr. Die beiden drei Meter langen Fallrohre wurden zwischen Mittwoch und Sonntag von den Tätern gestohlen. Möglicherweise wurden die Diebe bei der Tat gestört, weshalb das Polizeirevier Neckarsulm auf Zeugen hofft, die die Tat beobachten konnten, oder etwas Verdächtiges gesehen haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Beilstein: 40 Meter Kupferkabel gestohlen

Unbekannte entwendeten etwa 40 Meter frisch verlegtes Kupferkabel in Beilstein. Zwischen 16.30 Uhr am Dienstag und 7.20 Uhr am Mittwoch entwendeten die Täter das bereits im Erdreich eingelegte ummantelte Kupferkabel im Gebiet Hartäcker. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Ilsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 07062 915550 zu melden.

Bad Friedrichshall: Mülltonnen brennen

Bislang völlig unklar ist die Ursache eines Brandes von sechs Restmülltonnen am Dienstagnachmittag in Bad Friedrichshall-Jagstfeld. Gegen 15 Uhr wurde das Feuer in der Kelterstraße bemerkt und gelöscht. Der Polizeiposten Bad Friedrichshall hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07136 98030 entgegen

