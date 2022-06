Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.06.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Leicht verletzt wurde ein 60-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Dienstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, auf der Kreisstraße von der B 27 nach Einbach. Der Mann kam mit seiner Suzuki-Maschine in einer scharfen Rechtskurve zu Fall. Aufgrund der Verletzungen musste er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Buchen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Buchen versucht aktuell zu ermitteln, wo genau und von wem am Dienstag zwischen 9 Uhr und 12:30 Uhr in Buchen ein Fahrzeug beschädigt worden ist. Eine Frau hatte ihren Subaru zunächst auf einem Parkplatz in der Schüttstraße und dann auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Daimlerstraße abgestellt. Nach dem zweiten Parkvorgang stellte die 53-Jährige einen frischen Unfallschaden in Höhe von fast 2.000 Euro am Heck ihres Wagens fest. Eine unbekannte Person war auf einem der beiden Parkplätze gegen das Fahrzeug gefahren und hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne auf die Frau zu warten oder die Polizei zu rufen. Das Polizeirevier Buchen bittet Zeugen unter der Telefonnummer 06281 9040 um sachdienliche Hinweise.

