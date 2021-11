Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211111.5 Meldorf: Zwei Schülerinnen bei Verkehrsunfall schwer/lebensgefährlich verletzt

Meldorf (ots)

Am Donnerstag gegen 9.30 Uhr ereignete sich in der Heider Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei 13jährige Schülerinnen verletzt wurden. Bei einem Ausflug mit der Klasse überquerten beide wohl unerwartet die Fahrbahn an der roten Ampelanlage. Während auf der rechten Seite der Verkehr wartete, fuhr auf der Gegenfahrbahn eine 23jährige Gudendorferin mit ihrem Auto bei Grün Richtung Heide. Hierbei erfasste sie die beiden Schülerinnen frontal, wobei eine schwer und die andere lebensgefährlich verletzt wurde. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und musste ärztlich versorgt werden. Alle Verletzten kamen ins WKK Heide. Ein Sachverständiger wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

