Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand: Nachbar verhindert Schlimmeres

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Paul-Münch-Straße hat es am Mittwoch gebrannt. Zur Mittagszeit brach im Durchgang zwischen einem Wohnhaus und einer Garage ein Feuer aus. In einem Korb gingen Holzscheite in Flammen auf. Ein Plastikbehälter und die Fassade des Wohnhauses wurden in Mitleidenschaft gezogen. Ein Nachbar bemerkte das Feuer frühzeitig und konnte so vermutlich Schlimmeres verhindern. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ursache steht aktuell nicht fest. Die Polizei ermittelt. |erf

