Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Trickdiebin versucht Seniorin zu bestehlen - Polizei rät zur Vorsicht an der Haustür

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Am Mittwoch hat eine unbekannte Frau versucht, eine Seniorin mit einer seit langer Zeit bekannten Masche in deren eigenem Haus zu bestehlen.

Den Erkenntnissen zufolge klingelte die Unbekannte gegen 13 Uhr an der Haustür der Hillerin. Dort gaukelte sie vor, dass sie den nebenan wohnenden Schwiegersohn der Hausbewohnerin kennen würde. Der habe sie zuvor auf Toilette gehen lassen. Dafür, so die Betrügerin, wolle sie sich nun bedanken und bat um ein Glas Wasser, woraufhin die Seniorin sie in ihr Haus bat, um der Bitte nachzukommen. Diesen Moment nutzte die Trickbetrügerin um einen Wohnzimmerschrank zu durchsuchen. Darauf angesprochen entfernte sich die Betrügerin offenbar ohne Beute in unbekannte Richtung. Nach Aussage der Geschädigten dürfte die Unbekannte zwischen 40-45 Jahre alt, blond und von schlanker Statur sein. Die Bekleidung konnte die Seniorin als beige oder erdfarben beschreiben.

Die Polizei mahnt wiederholt zur Vorsicht und warnt dringend davor, Unbekannten Zutritt in die Wohnobjekte zu gewähren und Auskünfte über Ihre persönlichen Vermögens- oder Wohnverhältnisse zu geben. Bitte übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an Unbekannte oder lassen diese unbeaufsichtigt in Ihren Wohnräumen, so der Tenor der Beamten.

