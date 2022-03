Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fußgänger in Dehme angefahren

Bad Oeynhausen (ots)

Am Sonntagvormittag ist an der Ecke Dehmer Straße (B 61) / Am Großen Weserbogen ein Fußgänger (70) bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Den Angaben zufolge hatte der 70-jährige Bad Oeynhausener gegen 8.55 Uhr beabsichtigt, die "Dehmer Straße" in Höhe der genannten Einmündung zu überqueren. Zeitgleich wollte eine Toyota-Fahrerin (54) aus Bad Oeynhausen von der Straße "Am Großen Weserbogen" nach rechts auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Minden einbiegen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der Verkehrsteilnehmer. Dabei erlitt der Passant Verletzungen und musste durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Bad Oeynhausen gebracht werden.

