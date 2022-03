Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Betrunkener Mann fährt mit LKW über Gelände des Autohofs

Porta Westfalica (ots)

Weil er immer wieder mit seinem Lastwagen über das Betriebsgelände des Autohofs an der A2 in Vennebeck fuhr, wurde er am Dienstagabend gegen 20 Uhr von einem Angestellten angesprochen. Dabei fiel diesem auf, dass der LKW-Fahrer dem Anschein nach merklich alkoholisiert hinter dem Steuer der Zugmaschine saß. Daraufhin rief der Angestellte die Polizei.

Kurz darauf traf eine entsandte Streifenwagenbesatzung in Höhe der Ausfahrt des Autohofs auf den beschriebenen noch immer fahrenden Lastwagen. Als die Beamten das Fahrzeug stoppten und Kontakt zu dem 35-jährigen Fahrer aufnahmen, wirkte der wenig aufnahmefähig und konnte den polizeilichen Anweisungen nur bedingt folgen. So rutschte er beim Versuch das Führerhaus zu verlassen von den Trittstufen ab. Die Polizisten konnten jedoch noch rechtzeitig einen folgenreichen Sturz verhindern. In der Folge musste der Berufskraftfahrer auf dem Weg zum Streifenwagen gestützt werden. Einen Alkoholtest konnte der Mann nicht mehr durchführen.

Nach einer Untersuchung durch einen Arzt und der Entnahme einer Blutprobe auf der Wache wurde er vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Später konnte der 35-Jährige das Krankenhaus verlassen bevor er die folgenden Stunden bis zum Abklingen seiner starken Alkoholisierung im Polizeigewahrsam verbrachte. Sein Führerschein wurde seitens der Einsatzkräfte einbehalten.

