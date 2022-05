Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchversuch in Metzgerei

Kaiserslautern (ots)

Mit massiver Gewalt haben Einbrecher versucht in der Mannheimer Straße in eine Metzgerei einzudringen. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Diebe zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ans Werk machten. An der Eingangstür des Geschäfts sind die Spuren des Einbruchversuchs deutlich zu erkennen. Eine Mitarbeiterin der Metzgerei stellte den Schaden am Mittwoch fest. Den Tätern war es nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nicht gelungen in die Filiale einzubrechen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell