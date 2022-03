Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Motorradfahrer schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Osten. Am Donnerstagmittag kam es gegen 12:00 Uhr auf der Straße Niederstrich (Landesstraße 113) in Osten zu einem folgenschweren Unfall, bei dem ein 50-jähriger Motorradfahrer aus Neu Wulmstorf mit einem Landwirtschaftlichen Gespann zusammenstieß. Der Motorradfahrer befuhr die L 113 in Richtung Oberndorf als ihm in einer Rechtskurve ein Ackerschlepper mit angehängtem Güllefass entgegenkam. Der Neu Wulmsdorfer kam von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit dem linken Reifen des Anhängers. Anschließend stürzte er und verletzte sich schwer. Der Mann musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gerbracht werden. Das Motorrad wurde abgeschleppt, am landwirtschaftlichen Gespann entstand nur leichter Sachschaden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 3500 Euro.

