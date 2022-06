Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.06.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Vermutlich mit einem Einkaufswagen hat eine unbekannte Person am Dienstagnachmittag einen geparkten VW in Neckarsulm beschädigt. Zwischen 13 Uhr und 17.15 Uhr stieß die Person auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Rötelstraße gegen den VW Fox einer 23-Jährigen. Anstatt an der Unfallstelle zu warten oder die Polizei zu rufen, entfernte sich der oder die Unbekannte, ohne sich um den Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Leingarten: Toter identifiziert

Ein zunächst unbekannter Toter, der am 2. Juni in Leingarten gefunden wurde, wurde identifiziert. Am Mittwoch, den 15. Juni, konnte die Kriminalpolizei Heilbronn nach einem Hinweis ermitteln, um wen es sich bei dem Toten handelt. Momentan liegen keine Anhaltspunkte auf eine Fremdeinwirkung bei dem Tod des Mannes vor.

Bad Wimpfen: Blumenkübel brennt auf Balkon - 5.000 Euro Sachschaden

Vermutlich heißer Abfall war die Ursache eines Brandes mit etwa 5.000 Euro Sachschaden am Mittwochnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in Bad Wimpfen. Gegen 14.45 Uhr brannte ein Blumenkübel aus Holz auf einem Balkon des Gebäudes in der Weimarstraße. Durch den starken Rauch wurden Anwohner auf das Feuer aufmerksam, die die Rettungskräfte alarmierten. Um in die betroffene Wohnung zu gelangen, mussten diese die Tür gewaltsam öffnen. Der Brand konnte auf dem Balkon durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell