Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Montagmorgen, 21.06.2021, um 06.20 Uhr, ist es in Henstedt-Ulzburg zu einem Verkehrsunfall mit Flucht gekommen.

Der 30-jährige Henstedt-Ulzburger fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Kirchweg in Richtung des Gewerbeparks. Etwa in Höhe der Straße Langer Kamp überholte ihn ein Auto. Dabei streifte der Wagen den Radfahrer mit dem rechten Außenspiegel, so dass dieser stürzte. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den zu Fall gekommenen Mann zu kümmern. Ob der PKW-Fahrer den Anstoß bemerkte hatte, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Der Geschädigte, der sich leicht verletzte, konnte sich erinnern, dass ihn ein älterer, silberner Seat Ibiza mit Segeberger Kennzeichen und schwarzen Felgen überholte. Den Fahrer hatte er nicht sehen können.

Der Radfahrer begab sich selbstständig in medizinische Behandlung, sein Fahrrad blieb unbeschädigt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachten haben und Hinweise zu dem flüchtigen Auto geben können. Hinweise nimmt die Polizei Henstedt-Ulzburg unter der Telefonnummer 04193-99130 entgegen.

