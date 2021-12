Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen /Schwarzwald-Baar-Kreis) Frontalzusammenstoß auf schneeglatter Fahrbahn (04.12.2021)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall mit Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro hat ein Autofahrer am Samstag gegen 9 Uhr auf der Landesstraße 180 zwischen Wolterdingen und Donaueschingen verursacht. Ein 21-Jähriger fuhr in einem Audi A 4 Richtung Donaueschingen und kam wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf Schneematsch ins Schleudern. Dadurch geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Audi Q 5 eines 49-Jährigen zusammenstieß. Beide Fahrer blieben unverletzt.

