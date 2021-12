Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Schwerverletzter Fußgänger nach Unfall auf Fußgängerüberweg (04.12.2021)

(VS-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Am 04.12.2021 um 20.00 Uhr ist es zwischen einem Pkw und einem Fußgänger zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die 50-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Erzbergerstraße in Richtung Alte Herdstraße, als eine Gruppe von Fußgängern die Straße auf dem Fußgängerüberweg an der Städtischen Galerie querte. Ohne die Geschwindigkeit zu verringern, erfasste der Pkw einen der Fußgänger und schleuderte ihn zu Boden. Er kam schwerverletzt auf der linken Fahrbahnseite zum Liegen. Der 23 Jahre alte Fußgänger wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund der Schwere der Verletzungen erfolgte die Unfallaufnahme durch die Experten des Verkehrsdienstes aus Zimmern ob Rottweil. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf 2.500 EUR. Der Führerschein der 50-Jährigen wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt (FH/AM).

