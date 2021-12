Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen/Lkrs. Konstanz) - Mehrere Einbrüche in Geräteschuppen und Maschinenhallen beschäftigen die Polizei (01.12.2021 - 03.12.2021)

(Gottmadingen/Lkrs. Konstanz) (ots)

Bislang Unbekannte haben sich im Zeitraum von Mittwoch, 01.12.2021, 16:00 Uhr, bis Freitag, 03.12.2021, 14:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Geräteschuppen und zwei Maschinenhallen in Gottmadingen-Murbach verschafft. Aus dem Inneren wurden mehrere Motorsägen und Motorsensen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet. Wer im fraglichen Zeitraum entsprechende Wahrnehmungen oder Feststellungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Singen unter der Rufnummer 07731/8880 in Verbindung zu setzen (AM/FH).

