Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall mit Straßensperrung

Birnbach (ots)

Die Polizei Altenkirchen wurde am Nachmittag des 24.06.2022 gegen 16:00 Uhr über einen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw in der Ortslage Birnbach auf der B8 in Kenntnis gesetzt. Nach ersten Informationen sollte eine Person verletzt und in dem Pkw eingeklemmt sein. Es wurden umgehend Einsatzkräfte von Polizei, DRK und den freiwilligen Feuerwehren Weyerbusch und Altenkirchen entsandt. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Die eingeklemmte Fahrzeugführerin des Pkw musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde sie durch Kräfte des DRK schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Bundesstraße musste für die Rettung der eingeklemmten Fahrerin und die Unfallaufnahme ca. eine Stunde komplett gesperrt werden. Der Feierabendverkehr musste über die umliegenden Dörfer abgeleitet werden. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte die 78-jährige Fahrzeugführerin die L277 aus Richtung Oberirsen befahren und wollte nach links auf die B8 in Fahrtrichtung Altenkirchen einbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Lkw des auf der B8 in Richtung Siegburg fahrenden Lkw eines 60-jährigen Verkehrsteilnehmers. Am Pkw entstand Totalschaden, der Lkw wurde im Frontbereich erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. 15.000 EUR belaufen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell