Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrerscheibe eines PKW PKW eingeschlagen um eine Geldbörse zu entwenden

Neuwied (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bisher unbekannte Täter die Fahrerscheibe eines PKW eingeschlagen und im Anschluss die Geldbörse des Geschädigten entwendet. Diese befand sich in der Mittelkonsole. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Bahnhofstraße in Oberlahr im Hof des Geschädigten abgestellt. In der Geldbörse befanden sich ein geringer 2 stelliger Bargeldbetrag und Ausweisdokumente. Durch einen Kriminalbeamten der Polizeiinspektion Straßenhaus sind Spuren an dem Fahrzeug gesichert worden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell