Polizei Düren

POL-DN: Geparkter PKW gerät in der Nacht in Brand

Düren (ots)

Am frühen Morgen des 10.07.2022 kam es um 03:40 Uhr in der Leipziger Straße in Düren zu einem PKW-Brand. Der direkt vor einem Haus geparkte PKW geriet aus noch nicht geklärter Ursache im vorderen, rechten Bereich in Brand. Durch das Feuer wurde auch die Hausfassade beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Düren unter der Telefnonnummer: 02421-9496425 entgegen.

