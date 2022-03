Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei sucht Zeugen zu einem Straßenraub

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

05.03.2022, 01.30 Uhr

Der Täter soll einen Mann geschlagen haben, so dass dieser zu Boden stürzte, und entwendete ihm das Portemonnaie. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein 42-Jähriger traf sich am Freitagabend mit Freunden in der Braunschweiger Innenstadt. Gegen 01.30 Uhr brach er auf und wollte mit dem Taxi nach Hause fahren. Als er den Waisenhausdamm in Richtung Bohlweg entlangging, wurde er in Höhe des Afghan Warehouse von einer unbekannten Person von hinten geschlagen. Durch den plötzlichen Schlag stürzte der Mann zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unbekannte nutzte diese Situation und entwendete das Portemonnaie seines Opfers. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Magniviertel.

Der 42-Jährige beschrieb den Täter wie folgt:

- etwa 25 Jahre alt - ca. 1,75 m groß - Afro-Frisur - dunkle Hautfarbe - bekleidet mit einem roten Hoodie

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Raubs ein.

Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, sich bei der Polizei unter 0531/476-2516 zu melden.

