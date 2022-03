Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei stellt Wohnwagenaufbrecher

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Nordstadt,

03.03.2022, 01.35 Uhr

Die Polizei konnte zwei Männer stellen, die zuvor ein Wohnmobil und zwei Wohnwagen aufgebrochen hatten.

In der Nacht auf Donnerstag bemerkte ein Zeuge, dass zwei Personen sich an einem Wohnwagen zu schaffen machten und informierte die Polizei. In der Nähe des Wohnwagens konnten Beamte der Verfügungseinheit die beiden Personen ausfindig machen. Die Männer flüchteten, konnten aber schnell gestellt werden. Es handelte sich um einen 27-Jährigen und einen 22-Jährigen. Es stellte sich heraus, dass die Männer vermutlich insgesamt zwei Wohnwagen und ein Wohnmobil aufgebrochen hatten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell