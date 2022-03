POL-BS: Trickbetrüger erbeuten 100.000 Euro

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Südstadt 28.02.2022, 11.30 Uhr Ein Mann gibt sich an der Haustür als Dachdecker aus und bietet Reparaturen an. In der Wohnung der Seniorin entwendet er Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Montagvormittag klingelte ein Mann an der Haustür einer 92-jährigen Braunschweigerin. Der Mann gab vor Dachdecker zu sein und soeben entdeckt zu haben, dass an ihrem Dach ...

mehr