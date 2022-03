Polizei Braunschweig

POL-BS: Falscher Dachdecker bestiehlt 92-Jährige

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Südstadt

28.02.2022, 11.30 Uhr

Ein Mann gibt sich an der Haustür als Dachdecker aus und bietet Reparaturen an. In der Wohnung der Seniorin entwendet er Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Montagvormittag klingelte ein Mann an der Haustür einer 92-jährigen Braunschweigerin. Der Mann gab vor Dachdecker zu sein und soeben entdeckt zu haben, dass an ihrem Dach Ziegel fehlen würden oder locker wären. Er habe der Frau angeboten, sich das Dach sofort anzusehen.

Sie nahm das Angebot an und zeigte dem vermeintlichen Handwerker den Weg zum Dachboden, wo er sich einen Moment aufhielt. Schließlich teilte er der Seniorin mit, welche Reparaturen er vornehmen könne und unterbreitete ihr ein Preisangebot.

Einen Teil des Geldes überreichte sie dem falschen Dachdecker sofort. Anschließend zeigte der Mann der 92-Jährigen einen weiteren angeblichen Schaden. Wassertropfen sollten darauf hindeuten, dass durch das Dach bereits Regenwasser ins Haus gelangt sei.

Während die Frau das Wasser aufwischte, verließ der Mann das Wohnhaus und kehrte nicht wie erwartet zurück.

Erst jetzt stellte die Dame fest, dass auch das restliche Geld, das sie zuhause aufbewahrt hatte, fehlte. Sie informierte die Polizei, die nun nach dem Trickdieb fahndet. Der Mann sei 50 bis 55 Jahre alt und dunkel bekleidet gewesen.

Das Strafverfahren wegen Trickdiebstahls wurde eingeleitet.

Die Polizei warnt:

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung oder Ihr Haus! - Vereinbaren Sie mit Ihrem Handwerker bei Bedarf einen Termin. - Händigen Sie Fremden kein Geld aus und sprechen Sie nicht über verfügbare Barmittel! - Im Zweifel rufen Sie die Polizei und informieren Sie Angehörige, Nachbarn oder Freunde.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell