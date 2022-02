Polizei Braunschweig

POL-BS: Taschendiebe trieben ihr Unwesen in Supermärkten und in der Innenstadt

Braunschweig (ots)

Braunschweig

24.02.2022

Die Täter nutzten die Situationen beim Einkaufen aus. Die Polizei hat Strafverfahren eingeleitet und weist daraufhin, Wertgegenstände möglichst körpernah zu tragen.

Am Donnerstagvormittag wurden in Supermärkten in Querum, Lehndorf, in der Weststadt sowie am Hauptgüterbahnhof Taschendiebstähle begangen. Die Frauen und Männer im Alter zwischen 57 und 75 Jahren trugen ihre Portemonnaies in mitgeführten Taschen oder Jackentaschen, während sie ihre Einkäufe erledigten.

Drei Personen stellten, als sie ihren Einkauf bezahlen wollten, an der Kasse fest, dass ihre Taschen geöffnet und die Portemonnaies gestohlen worden waren. Einer Frau wurde zwar das Portemonnaie belassen, aber dafür ihr Mobiltelefon entwendet.

Auch in der Innenstadt waren Taschendiebe erfolgreich. Den Unbekannten gelang es am Nachmittag, einer 55-jährigen Frau das Portemonnaie aus der verschlossenen Umhängetasche zu entwenden. Die Geschädigten erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei rät, Wertsachen stets körpernah und in geschlossenen Taschen bei sich zu tragen. Im Fall eines Verlusts, sollen Bankkarten umgehend gesperrt und die Polizei aufgesucht werden.

