Polizei Braunschweig

POL-BS: 76-Jährige bestohlen - Polizei veröffentlicht Fotos der Tatverdächtigen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Volkmarode / Querum,

15.11.2021

Zwei Tatverdächtige entwendeten die Brieftasche einer 76-Jährigen und nutzten ihre EC-Karte um Geld abzuheben.

Am 15.11.2021 war eine Frau aus dem Landkreis Wolfenbüttel in einem Supermarkt in Volkmarode einkaufen. Während dieses Einkaufs wurde ihre Brieftasche mit ihrer EC-Karte entwendet. Im direkten Anschluss haben die Tatverdächtigen in einer Bankfiliale in Querum Geld vom Konto der Frau abgehoben.

Fotos der Tatverdächtigen wurden nun durch das Amtsgericht Braunschweig zur Veröffentlichung freigegeben.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Süd unter der Telefonnummer 0531/476-3515.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell