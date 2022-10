Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Geldabhebung beraubt

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 22-Jähriger wurde am Samstag (22.10.2022) gegen 02.30 Uhr am Marktplatz Opfer eines Raubdelikts. Als der Mann gerade an einem Geldausgabeautomaten Bargeld abgehoben hatte, traten vier Unbekannte an ihn heran. Einer der Männer riss ihm die Geldscheine aus der Hand und forderte unter Drohung mit einem Messer die Herausgabe seines Mobiltelefons. Als er dem nachgekommen war, forderte der Täter eine weitere Geldabhebung. Beim Übergeben des Geldes konnte der Geschädigte dem Unbekannten das Mobiltelefon wieder entreißen, sofort in ein unweit gelegenes Lokal flüchten und von dort die Polizei verständigen. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: ca. 178 cm groß, dunkle Haare, seitlich kürzer, bekleidet mit Fan-Trikot von Olympique Lyon. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer +4971189905778.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell