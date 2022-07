Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht mit Folgen ++++ mehrere Verkehrsdelikte

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. In der Nacht von Sonntag auf Montag (24./25.07.2022) wurde der Polizei Geestland gegen 02:00 Uhr gemeldet, dass sich im ersten Kreisverkehr Bad Bederkesas (Drangstedter Straße L120/L119) ein Verkehrsunfall ereignet haben könnte. Diverse Verkehrszeichen würden auf der Fahrbahn liegen. Bei einer Überprüfung konnte dies bestätigt werden. Zudem wurde ein KFZ-Kennzeichen des Unfallfahrzeuges aufgefunden. Das betreffende Fahrzeug konnte wenige Kilometer entfernt abgeparkt festgestellt werden. Der Fahrzeugführer war mit über einem Promille deutlich alkoholisiert. Im Rahmen der Kontrolle legte er den Beamten ein Ausweisdokument und einen Führerschein vor. Bei der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass es sich bei den Dokumenten um Totalfälschungen handelte. Der Fahrzeugführer aus Neumünster wird sich jetzt wegen diverser Straftaten verantworten müssen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

++++

Geestland/Schiffdorf. Beamte des Polizeikommissariats Geestland kontrollierten am Montag, 25.07.22, gegen 15:00 Uhr, einen PKW in Sievern. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Versicherungsschutz für den PKW Mercedes erloschen war. Gegen den 28jährigen Bremerhavener wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ebenfalls gegen 15:00 Uhr wurde ein PKW BMW auf der BAB27 in der Gemarkung Schiffdorf kontrolliert. Auch hier konnte ein fehlender Versicherungsschutz festgestellt werden. Die 31jährige Bremerhavenerin muss sich wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen. An beiden Fahrzeugen wurden die Kennzeichen noch vor Ort entsiegelt.

Cuxhaven. Gegen 20:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Cuxhaven einen 58-jährigen Mann aus Recke (NRW) mit seinem PKW im Bereich der Neustraße. Während der Kontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Vortest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

