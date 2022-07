Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 73 - zwei Personen schwer verletzt (Lichtbild in der Anlage)

Otterndorf. Am gestrigen Montag (25.07.2022) kam es gegen 16:00 Uhr auf der Bundesstraße 73 zwischen Belum und Otterndorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger PKW-Führer aus Hammah (Kreis Stade) geriet mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte hierbei mit dem PKW einer 49-jährigen Cadenbergerin. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführenden schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme wurden Hinweise erlangt, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Medikamenten gestanden haben könnte. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die beiden PKW wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen.

