POL-EN: Schwelm- Schwelmerin verursacht alkoholisiert Unfall und flüchtet

Schwelm (ots)

Eine 50-jährige Schwelmerin fuhr am Freitagabend auf der Lothringer Straße in Richtung Blücherstraße. Auf der Lothringer Straße beabsichtigte sie zu wenden, wobei sie auch den Gehweg nutzte. Der Wendevorgang gelang ihr trotz mehrfacher Versuche nicht, so dass sie von einer Zeugin angesprochen wurde, ob sie Hilfe benötige. Dabei konnte die Zeugin deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin feststellen, außerdem entdeckte sie einen augenscheinlich frischen Unfallschaden an der Front des Fahrzeuges. Sie informierte die Polizei. Die 50-jährige war stark alkoholisiert und nicht in der Lage, einen Alkoholvortest zu machen. Sie wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Woher die Beschädigungen an dem Fahrzeug der Schwelmerin her stammen, konnte bisher nicht geklärt werden. Im nahen Umfeld konnte keine Unfallstelle ausfindig gemacht werden. Der Führerschein der 50-Jährigen wurde sichergestellt.

